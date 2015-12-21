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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:50
Ой+ написав:
Можуть ще доліпити коміс не показавши його зразу?
Відпишусь після проводки.
Не "может", а именно так и будет
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mustbe
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