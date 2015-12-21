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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:50
Ой+ написав:
Можуть ще доліпити коміс не показавши його зразу?
Відпишусь після проводки.
Не "может", а именно так и будет
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Додано: Нед 04 лип, 2021 19:17
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и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?
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dim.ua
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Додано: Нед 04 лип, 2021 19:35
dim.ua написав:503 Service Temporarily Unavailable
и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?
Можно кликнуть и посмотреть полное фото (по гуглу и айтюнсу недавно были изменения вниз, вроде)
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:00
у кого-то сохранился файл "Тарифи - Картки ФО_з 10-06-2021_new.pdf
"?
Не загружается с сайта - чтото с сертификатом.
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