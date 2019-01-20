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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1960196119621963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:50

  Ой+ написав:Можуть ще доліпити коміс не показавши його зразу?
Відпишусь після проводки.

Не "может", а именно так и будет
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:17


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и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:35

  dim.ua написав:

503 Service Temporarily Unavailable
и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?

Можно кликнуть и посмотреть полное фото (по гуглу и айтюнсу недавно были изменения вниз, вроде)
Зображення
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:00

у кого-то сохранился файл "Тарифи - Картки ФО_з 10-06-2021_new.pdf"?

Не загружается с сайта - чтото с сертификатом.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:05

dim.ua Есть сохраненная копия в гугле
Условия возвращения средств по торговым операциям (Кэшбэк) в АО «Идея Банк»
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:59

Re: Идея Банк

А по КБО если была открыта со страховкой можно заставить её отключить, или только закрывать и пытаться открыть опять, но уже кошерно?
Faceless
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