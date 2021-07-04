Не "может", а именно так и будет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:50
Додано: Нед 04 лип, 2021 19:17
503 Service Temporarily Unavailable
и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?
Додано: Нед 04 лип, 2021 19:35
Можно кликнуть и посмотреть полное фото (по гуглу и айтюнсу недавно были изменения вниз, вроде)
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:00
у кого-то сохранился файл "
Не загружается с сайта - чтото с сертификатом.
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:05
dim.ua Есть сохраненная копия в гугле
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:59
Re: Идея Банк
А по КБО если была открыта со страховкой можно заставить её отключить, или только закрывать и пытаться открыть опять, но уже кошерно?
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:41
Re: Идея Банк
В міжнародний день трудоголіка ІБ від ідеї старий без ознак життя, в новому нема виписки
|