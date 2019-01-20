Не "может", а именно так и будет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:50
Додано: Нед 04 лип, 2021 19:17
503 Service Temporarily Unavailable
и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?
Додано: Нед 04 лип, 2021 19:35
Можно кликнуть и посмотреть полное фото (по гуглу и айтюнсу недавно были изменения вниз, вроде)
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:00
у кого-то сохранился файл "
Не загружается с сайта - чтото с сертификатом.
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:05
dim.ua Есть сохраненная копия в гугле
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:59
Re: Идея Банк
А по КБО если была открыта со страховкой можно заставить её отключить, или только закрывать и пытаться открыть опять, но уже кошерно?
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:41
Re: Идея Банк
В міжнародний день трудоголіка ІБ від ідеї старий без ознак життя, в новому нема виписки
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:50
У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."
|