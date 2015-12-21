1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр. Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."
1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр. Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."
Співчуваю подрузі по нещастю ) Ну можливо, якщо випадок не одиничний, то пофіксять все ж. Але коли? Вже потрібно здійснювати онлайнплатежі, а не можу. Доведеться поки що іншою картою якоюсь платити. Якщо буде ще якась інфа - пишіть. І я також напишу, якщо в мене будуть якісь новини з цього приводу