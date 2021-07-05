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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1961196219631964>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:50

  Ой+ написав:Можуть ще доліпити коміс не показавши його зразу?
Відпишусь після проводки.

Не "может", а именно так и будет
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:17


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и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:35

  dim.ua написав:

503 Service Temporarily Unavailable
и так уже пару дней...
Может, у кого есть копия?

Можно кликнуть и посмотреть полное фото (по гуглу и айтюнсу недавно были изменения вниз, вроде)
Зображення
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:00

у кого-то сохранился файл "Тарифи - Картки ФО_з 10-06-2021_new.pdf"?

Не загружается с сайта - чтото с сертификатом.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:05

dim.ua Есть сохраненная копия в гугле
Условия возвращения средств по торговым операциям (Кэшбэк) в АО «Идея Банк»
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:59

Re: Идея Банк

А по КБО если была открыта со страховкой можно заставить её отключить, или только закрывать и пытаться открыть опять, но уже кошерно?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:41

Re: Идея Банк

В міжнародний день трудоголіка ІБ від ідеї старий без ознак життя, в новому нема виписки :(
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:50

  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."
solomia
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 00:35

  solomia написав:
  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."

Співчуваю подрузі по нещастю ) Ну можливо, якщо випадок не одиничний, то пофіксять все ж. Але коли? Вже потрібно здійснювати онлайнплатежі, а не можу. Доведеться поки що іншою картою якоюсь платити.
Якщо буде ще якась інфа - пишіть. І я також напишу, якщо в мене будуть якісь новини з цього приводу
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:37

  solomia написав:
  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."

Перевіряйте у себе - в мене запрацювало.
1finanсier
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