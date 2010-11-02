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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:32

  1finanсier написав:
  solomia написав:
  1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр.
Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?

У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."

Перевіряйте у себе - в мене запрацювало.

Да заработало
solomia
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:09

  mustbe написав:
  Ой+ написав:Можуть ще доліпити коміс не показавши його зразу?
Відпишусь після проводки.

Не "может", а именно так и будет


Списали 1%, добре що переказ все таки швидше списали ніж покупку, бо з ідеєю могло вийти що переказ за кредитні з більшим комісом, а покупка без кешбеку за свої.
Ще раз пересвідчуюсь, що треба пильнувати час проводки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:42

Коллеги, а кто нынче окешбечивает покупки страховок? (MCC 6300). Идея, Изя/Тася, Алла - у всех этот MCC в исключениях.
Prospero
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:14

  Prospero написав:Коллеги, а кто нынче окешбечивает покупки страховок? (MCC 6300). Идея, Изя/Тася, Алла - у всех этот MCC в исключениях.


Форвард проверьте сами (категория Налоги и Штрафы недавняя), Валя по 0,5 (и еще может долить) и конечно "ньюкард все по 5", но тоже может до поры до времени с переходом на Бильше
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:04

Re: Идея Банк

  Prospero написав:Коллеги, а кто нынче окешбечивает покупки страховок? (MCC 6300). Идея, Изя/Тася, Алла - у всех этот MCC в исключениях.

Fishback від райфайзен 1% балами фішка на все (чистими)!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:18

  Prospero написав:Коллеги, а кто нынче окешбечивает покупки страховок? (MCC 6300). Идея, Изя/Тася, Алла - у всех этот MCC в исключениях.

В Т2Ю є 5 страхових компаній.
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