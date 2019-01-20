1finanсier написав:Мда... чи то я такий невезучий, чи то банк з глюками ) Отримав о.карту, і вже другий день не можуть підключити її до 3д секьюр. Бачать що не підключена, а підключити - виявляється для них проблема. Через це не можу платити на сайтах, де йде запрос на 3д секьюр. Може у когось ще було подібна ситуація - розкажіть, як, і через який термін спромоглися вирішити цю проблему?
У меня точно такая же ситуация, 30 числа получила карту и до сих пор жду подключения 3д. В четверг написала в поддержку, отправили мою заявку в тех отдел. В субботу снова обратилась, получила ответ: "по даному питанню вже було зареєстровано запит на тех. відділ, за фактом вирішення проблеми Вас проінформують телефонним дзвінком. Наразі дійсно 3дс ще не підключений, дана проблема на етапі вирішення. Вибачте за незручності."
Ой+ написав:Можуть ще доліпити коміс не показавши його зразу? Відпишусь після проводки.
Не "может", а именно так и будет
Списали 1%, добре що переказ все таки швидше списали ніж покупку, бо з ідеєю могло вийти що переказ за кредитні з більшим комісом, а покупка без кешбеку за свої. Ще раз пересвідчуюсь, що треба пильнувати час проводки.