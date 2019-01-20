|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:16
omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2915
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:30
Amethyst написав: Prospero написав:
Коллеги, а кто нынче окешбечивает покупки страховок? (MCC 6300). Идея, Изя/Тася, Алла - у всех этот MCC в исключениях.
А шоо Идея точно в исключениях?Плачу ежеквартально нормально КАСКО на Аксу с КБ )
На каком сайте платите? Вот Акса как-раз и интересует. Если платить онлайн с ее сайта, то мсс 6300. По всем картам Идеи 6300 в исключениях https://obank.com.ua/sites/default/files/pdf/cacheback.pdf
-
Prospero
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 20.01.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:02
ingtrans написав: omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
А есть варианты, как узнать?
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3166
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:05
omb написав: ingtrans написав: omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
А есть варианты, как узнать?
Конечно, есть. В Excel, например
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2915
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6878
|1558924
|
|
|95970
|11836801
|
|
|417
|325567
|
|