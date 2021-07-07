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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1962196319641965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:16

  omb написав:а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?

Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:30

  Amethyst написав:
  Prospero написав:Коллеги, а кто нынче окешбечивает покупки страховок? (MCC 6300). Идея, Изя/Тася, Алла - у всех этот MCC в исключениях.

А шоо Идея точно в исключениях?Плачу ежеквартально нормально КАСКО на Аксу с КБ )

На каком сайте платите? Вот Акса как-раз и интересует. Если платить онлайн с ее сайта, то мсс 6300. По всем картам Идеи 6300 в исключениях https://obank.com.ua/sites/default/files/pdf/cacheback.pdf
Prospero
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:02

  ingtrans написав:
  omb написав:а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?

Это сильно наворочанная функция для этого приложения.

А есть варианты, как узнать?
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:05

  omb написав:
  ingtrans написав:
  omb написав:а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?

Это сильно наворочанная функция для этого приложения.

А есть варианты, как узнать?

Конечно, есть. В Excel, например ;)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:40

  Prospero написав:На каком сайте платите? Вот Акса как-раз и интересует. Если платить онлайн с ее сайта, то мсс 6300. По всем картам Идеи 6300 в исключениях https://obank.com.ua/sites/default/files/pdf/cacheback.pdf

Отам на сайте у них и плачу, через WayForPay

Вы плохо читаете эти Правила по КБ.
6300 в исключениях на ПЕРВУЮ оплату (КБ до 200грн) и при оплате ОФФлайн.
При оплате онлайн 6300 НЕТ в исключенияХ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:22

Re: Идея Банк

ingtrans написав:
  omb написав:
  ingtrans написав:[quote="5257637:omb"]а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?

Это сильно наворочанная функция для этого приложения.

А есть варианты, как узнать?

Конечно, есть. В Excel, например ;)[/quote]В старом ИБ Идеи. Все видно. Или новым клиентам О банка не открывают доступ?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:24

Re: Идея Банк

  lel написав:Или новым клиентам О банка не открывают доступ?

По умолчанию доступа нет. Можно отдельно обратиться в отделение и запросить доступ.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:55

ingtrans ну это вариант, сходить еще КБО оформить и доступ в инетбанк:)
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:05

Re: Идея Банк

  omb написав:КБО оформить

заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:09

Re: Идея Банк

Amethyst написав:
  omb написав:КБО оформить

заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите :)
Сразу отлуп, на товарище проверял. Через месяц выдали О карту с желаемым лимитом.
Сам получил О карту и закрыл КБО со страховкой.
lel
 
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