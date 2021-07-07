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Идея Банк
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Додано: Чет 08 лип, 2021 11:16
omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
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ingtrans
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Додано: Чет 08 лип, 2021 11:30
Amethyst написав: Prospero написав:
Коллеги, а кто нынче окешбечивает покупки страховок? (MCC 6300). Идея, Изя/Тася, Алла - у всех этот MCC в исключениях.
А шоо Идея точно в исключениях?Плачу ежеквартально нормально КАСКО на Аксу с КБ )
На каком сайте платите? Вот Акса как-раз и интересует. Если платить онлайн с ее сайта, то мсс 6300. По всем картам Идеи 6300 в исключениях https://obank.com.ua/sites/default/files/pdf/cacheback.pdf
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Prospero
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:02
ingtrans написав: omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
А есть варианты, как узнать?
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omb
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:05
omb написав: ingtrans написав: omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
А есть варианты, как узнать?
Конечно, есть. В Excel, например
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ingtrans
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:40
Отам на сайте у них и плачу, через WayForPay
Вы плохо читаете эти Правила по КБ.
6300 в исключениях на ПЕРВУЮ оплату (КБ до 200грн) и при оплате ОФФлайн.
При оплате онлайн 6300 НЕТ в исключенияХ
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Amethyst
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:22
ingtrans написав: omb написав: ingtrans написав:
[quote="5257637:omb"]а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
А есть варианты, как узнать?
Конечно, есть. В Excel, например
[/quote]В старом ИБ Идеи. Все видно. Или новым клиентам О банка не открывают доступ?
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lel
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:24
lel написав:
Или новым клиентам О банка не открывают доступ?
По умолчанию доступа нет. Можно отдельно обратиться в отделение и запросить доступ.
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ingtrans
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Додано: Чет 08 лип, 2021 14:55
ingtrans ну это вариант, сходить еще КБО оформить и доступ в инетбанк:)
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omb
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:05
omb написав:
КБО оформить
заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите
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Amethyst
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Додано: Чет 08 лип, 2021 15:09
Amethyst написав: omb написав:
КБО оформить
заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите
Сразу отлуп, на товарище проверял. Через месяц выдали О карту с желаемым лимитом.
Сам получил О карту и закрыл КБО со страховкой.
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lel
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