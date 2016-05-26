RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1963196419651966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:10

  lel написав:
Amethyst написав:
  omb написав:КБО оформить

заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите :)
Сразу отлуп, на товарище проверял. Через месяц выдали О карту с желаемым лимитом.
Сам получил О карту и закрыл КБО со страховкой.

А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой
Яша
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 10.04.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1963196419651966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, MASolomko, Shaman і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9599, 9600, 9601
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96005 11842532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 20:45
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4897, 4898, 4899
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48988 6321396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 20:27
ingtrans
РВС Банк 1 ... 55, 56, 57
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
563 98777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 18:46
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96004)
08.07.2021 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.