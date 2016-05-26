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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:10
lel написав: Amethyst написав: omb написав:
КБО оформить
заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите
Сразу отлуп, на товарище проверял. Через месяц выдали О карту с желаемым лимитом.
Сам получил О карту и закрыл КБО со страховкой.
А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой
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Яша
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