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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1963196419651966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:10

  lel написав:
Amethyst написав:
  omb написав:КБО оформить

заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите :)
Сразу отлуп, на товарище проверял. Через месяц выдали О карту с желаемым лимитом.
Сам получил О карту и закрыл КБО со страховкой.

А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой
Яша
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 10.04.07
Подякував: 115 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:18

Re: Идея Банк

  Яша написав:А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой

Нюкард это ж не кредитка? Чем она лучше КБО?
от страховки в КБО вроде можно было на отделении отказаться..
Savage Mind
 
Повідомлень: 56
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:24

Re: Идея Банк

  Savage Mind написав:Нюкард это ж не кредитка? Чем она лучше КБО?

Более коротким перечнем MCC, по которым не начисляется кешбэк (к частности кешбэк начисляется на налоги и коммуналку). Ну и 5% чистыми за свои примерно тоже, что и 5% грязными за чужие, плюс никаких страховок по New Card тоже нет, главное переключиться на Star Inform.
ingtrans
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Повідомлень: 2918
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:28

  Savage Mind написав:
  Яша написав:А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой

Нюкард это ж не кредитка? Чем она лучше КБО?
от страховки в КБО вроде можно было на отделении отказаться..

А зачем их сравнивать? Брать обе и "выкушивать" мясо обеих кревеДок ;)
Flamingo
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Повідомлень: 6559
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:04

Re: Идея Банк

  Savage Mind написав:от страховки в КБО вроде можно было на отделении отказаться..

нельзя
только переоформление
Amethyst
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Повідомлень: 444
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:05

Flamingo эх.. мне бы такие обороты :) но в летний период очень тяжело выжрать 2 карты одновременно... но зима близко :)
omb
 
Повідомлень: 3169
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