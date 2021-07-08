|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:10
lel написав: Amethyst написав: omb написав:
КБО оформить
заявку на КБО нуна через инет подавать
И сразу кричать в трубу, шо БЕЗ страховки хотите
Сразу отлуп, на товарище проверял. Через месяц выдали О карту с желаемым лимитом.
Сам получил О карту и закрыл КБО со страховкой.
А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1148
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:18
Яша написав:
А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой
Нюкард это ж не кредитка? Чем она лучше КБО?
от страховки в КБО вроде можно было на отделении отказаться..
-
Savage Mind
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:24
Savage Mind написав:
Нюкард это ж не кредитка? Чем она лучше КБО?
Более коротким перечнем MCC, по которым не начисляется кешбэк (к частности кешбэк начисляется на налоги и коммуналку). Ну и 5% чистыми за свои примерно тоже, что и 5% грязными за чужие, плюс никаких страховок по New Card тоже нет, главное переключиться на Star Inform.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2918
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:28
Savage Mind написав: Яша написав:
А я сегодня получил ньюкард в очередной раз.. теперь думаю,что делать с окартой
Нюкард это ж не кредитка? Чем она лучше КБО?
от страховки в КБО вроде можно было на отделении отказаться..
А зачем их сравнивать? Брать обе и "выкушивать" мясо обеих кревеДок
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6559
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 1766 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:04
Savage Mind написав:
от страховки в КБО вроде можно было на отделении отказаться..
нельзя
только переоформление
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:05
Flamingo
эх.. мне бы такие обороты
но в летний период очень тяжело выжрать 2 карты одновременно... но зима близко
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3169
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio
, malinin007
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|96012
|11850194
|
П'ят 09 лип, 2021 09:57
velvet
|
|19118
|2835576
|
П'ят 09 лип, 2021 07:38
kreuz
|
|48999
|6325917
|
|