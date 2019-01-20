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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1965196619671968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:23

Подобається функція 3D Secure в О-банку. Відчуваю, що мої кошти більш захищені. Можливо це не так зручно, але у час, коли хто завгодно може в тебе гроші з карти зняти саме воно
videofor
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:28

  videofor написав:Подобається функція 3D Secure в О-банку. Відчуваю, що мої кошти більш захищені. Можливо це не так зручно, але у час, коли хто завгодно може в тебе гроші з карти зняти саме воно

Даа, супер.
Плохо ток, шо не отображают МСС операции ни в СМСке ни в Выписке, а КБ начисляют то согласно МСС :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:35

Amethyst
В смысле? Если в мобильном приложении давно есть? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 9688
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41

  Vorlon написав:Amethyst
В смысле? Если в мобильном приложении давно есть? :shock:

А по отказным операциям?
Или кулёчек все время покупать?
Да и тут покороче мона было сделать: сразу циферки указывать в выписке, а не тапать на детали :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:51

подскажите как нафтогаз оплатить? через ликпей идет 4900 мсс :(
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:13

  omb написав:подскажите как нафтогаз оплатить? через ликпей идет 4900 мсс :(

Через Идею никак, только Сиббас
melkh
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Повідомлень: 584
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:15

  melkh написав:
  omb написав:подскажите как нафтогаз оплатить? через ликпей идет 4900 мсс :(

Через Идею никак, только Сиббас

Ну или картой ПУМБ из их же приложения.
ingtrans
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Повідомлень: 2933
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:14

В гипермаркет Метро МСС 4215 (услуги) . Так должно быть?
Hotab
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Повідомлень: 4116
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:51

  omb написав:подскажите как нафтогаз оплатить? через ликпей идет 4900 мсс :(

В тазике нет нафтогаза?
Оттеда все идет с 4814.
А этот уже кошер для пшека.
guntherhouse777
 
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