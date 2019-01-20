|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:23
Подобається функція 3D Secure в О-банку. Відчуваю, що мої кошти більш захищені. Можливо це не так зручно, але у час, коли хто завгодно може в тебе гроші з карти зняти саме воно
-
videofor
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 08.07.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:28
videofor написав:
Подобається функція 3D Secure в О-банку. Відчуваю, що мої кошти більш захищені. Можливо це не так зручно, але у час, коли хто завгодно може в тебе гроші з карти зняти саме воно
Даа, супер.
Плохо ток, шо не отображают МСС операции ни в СМСке ни в Выписке, а КБ начисляют то согласно МСС
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:35
Amethyst
В смысле? Если в мобильном приложении давно есть?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9688
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41
Vorlon написав:Amethyst
В смысле? Если в мобильном приложении давно есть?
А по отказным операциям?
Или кулёчек все время покупать?
Да и тут покороче мона было сделать: сразу циферки указывать в выписке, а не тапать на детали
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 480
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:51
подскажите как нафтогаз оплатить? через ликпей идет 4900 мсс
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3177
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 13:14
В гипермаркет Метро МСС 4215 (услуги) . Так должно быть?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4116
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1308 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лип, 2021 13:51
omb написав:
подскажите как нафтогаз оплатить? через ликпей идет 4900 мсс
В тазике нет нафтогаза?
Оттеда все идет с 4814.
А этот уже кошер для пшека.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4730
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|441
|338472
|
|
|96174
|11924843
|
|
|49070
|6368191
|
|