Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 15:09
Hotab написав:
В гипермаркет Метро МСС 4215 (услуги) . Так должно быть?
Ні не повинно. Зазвичай 5499.
Чи це може був метро.заказ.юа?
KVV
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Додано: Чет 15 лип, 2021 15:11
KVV написав: Hotab написав:
В гипермаркет Метро МСС 4215 (услуги) . Так должно быть?
Ні не повинно. Зазвичай 5499.
Чи це може був метро.заказ.юа?
Не онлайн. Метро у Львові.
Hotab
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Додано: Чет 15 лип, 2021 15:16
klug
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Додано: Чет 15 лип, 2021 15:21
Hotab майже після кожного візиту до Метро мені приходить опитування від них про якість обслуговування. Відносяться до моїх прохань/зауважень досить лояльно та часто із вдячністю(крім одного мого постійного питання) Спробуйте і Ви описати цю ситуацію якщо надійде такий запит.
KVV
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:32
omb написав: guntherhouse777
по адресу не подтягивается...
Вам шашечки чи їхати? У ТАС2Ю у списку компаній "Нафтогаз України" присутній.
klug
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