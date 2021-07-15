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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1966196719681969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:09

  Hotab написав:В гипермаркет Метро МСС 4215 (услуги) . Так должно быть?

Ні не повинно. Зазвичай 5499.

Чи це може був метро.заказ.юа?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:11

  KVV написав:
  Hotab написав:В гипермаркет Метро МСС 4215 (услуги) . Так должно быть?

Ні не повинно. Зазвичай 5499.

Чи це може був метро.заказ.юа?

Не онлайн. Метро у Львові.

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Hotab
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Повідомлень: 4127
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:16

До уваги клієнтів! Про тимчасову недоступність інтернет-банкінгу
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:21

Hotab майже після кожного візиту до Метро мені приходить опитування від них про якість обслуговування. Відносяться до моїх прохань/зауважень досить лояльно та часто із вдячністю(крім одного мого постійного питання)
Спробуйте і Ви описати цю ситуацію якщо надійде такий запит.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:32

  omb написав:guntherhouse777 по адресу не подтягивается...

Вам шашечки чи їхати? У ТАС2Ю у списку компаній "Нафтогаз України" присутній.
klug
 
Повідомлень: 5894
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:56

klug да, я уже нашел)
omb
 
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