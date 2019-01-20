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Идея Банк
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:31
Maksi2 написав: tano написав:
Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?
Как вариант закрыть ее, с пометкой о том что без кредлима она не имеет для вас смысла.
А дальше что? Когда открывал в отделении рассказывали что могут потом налить? У кого-то так бывало?
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:40
tano написав:
Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?
Если есть КБО и КБВ с лимитами - ничего не светит.
Единственный вариант - закрыть ошку и (КБО или КБВ), после чего заново открыть ошку.
Да и то - не факт, что нальют
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:09
malinin007 написав:
И мне долили 10ку.
Ровно перед этим с утра звонили с банка, предлагали кредит налом, отказался. Потом предлагали вторую кредитку с лимитом 10к, также отказался. И после этого долили))
Звонить и мне звонили, но не долили.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:14
По двох акках КБВ долили
по першому перший раз за три роки
по другому зменшив ліміт з 100 до 50т пару місяців тому, знову підняли до 75
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:45
tano написав: Maksi2 написав: tano написав:
Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?
Как вариант закрыть ее, с пометкой о том что без кредлима она не имеет для вас смысла.
А дальше что? Когда открывал в отделении рассказывали что могут потом налить? У кого-то так бывало?
У меня бывало, но в других банках. В этом сразу налили на обе. Это походу лотерея. Можно закрыть и открыть позже, вдруг поможет, такие случаи бывали и описывали, но, опять же в других банках.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 12:50
А с каких номеров звонили?
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