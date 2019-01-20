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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1967196819691970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:31

  Maksi2 написав:
  tano написав:Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?

Как вариант закрыть ее, с пометкой о том что без кредлима она не имеет для вас смысла.

А дальше что? Когда открывал в отделении рассказывали что могут потом налить? У кого-то так бывало?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:40

  tano написав:Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?

Если есть КБО и КБВ с лимитами - ничего не светит.
Единственный вариант - закрыть ошку и (КБО или КБВ), после чего заново открыть ошку.
Да и то - не факт, что нальют
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:09

Re: Идея Банк

  malinin007 написав:И мне долили 10ку.
Ровно перед этим с утра звонили с банка, предлагали кредит налом, отказался. Потом предлагали вторую кредитку с лимитом 10к, также отказался. И после этого долили))

Звонить и мне звонили, но не долили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:14

Re: Идея Банк

По двох акках КБВ долили
по першому перший раз за три роки
по другому зменшив ліміт з 100 до 50т пару місяців тому, знову підняли до 75
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:45

  tano написав:
  Maksi2 написав:
  tano написав:Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?

Как вариант закрыть ее, с пометкой о том что без кредлима она не имеет для вас смысла.

А дальше что? Когда открывал в отделении рассказывали что могут потом налить? У кого-то так бывало?

У меня бывало, но в других банках. В этом сразу налили на обе. Это походу лотерея. Можно закрыть и открыть позже, вдруг поможет, такие случаи бывали и описывали, но, опять же в других банках.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:50

Re: Идея Банк

А с каких номеров звонили?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:47

дали кбо с нужным лимитом без страховки, после окарты :)
правда вдогонку еще и кредитную линию открыли.. типа тема под ковид.. прийдется через месяц идти писать заявление на закрытие линии.
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:58

  omb написав:дали кбо с нужным лимитом без страховки, после окарты :)
правда вдогонку еще и кредитную линию открыли.. типа тема под ковид.. прийдется через месяц идти писать заявление на закрытие линии.

Что за "кредитная линия" помимо "кбо с нужным лимитом без страховки"?
Вкладчик1234
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