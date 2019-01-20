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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:49
Ой+ написав: omb написав:Вкладчик1234
типа если тебе надо деньги, просто звонишь на горячку и тебе дают бабки, до 300к.. он мне там рассказывал, но я не слушал
Мені також видно для плану подібне в комплекті до КБО дали разом з паперами. І там тоді було, що якщо все по максимуму вибрати 300 тис. і по мінімуму віддавати, то за 5 років 1200 тис. набігає.
эту хрень можно закрыть, как думаете?
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cohan
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Суб 17 лип, 2021 11:53
sens
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