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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:49
Ой+ написав: omb написав:Вкладчик1234
типа если тебе надо деньги, просто звонишь на горячку и тебе дают бабки, до 300к.. он мне там рассказывал, но я не слушал
Мені також видно для плану подібне в комплекті до КБО дали разом з паперами. І там тоді було, що якщо все по максимуму вибрати 300 тис. і по мінімуму віддавати, то за 5 років 1200 тис. набігає.
эту хрень можно закрыть, как думаете?
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cohan
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:27
cohan да, заяву написать в отделении
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omb
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Додано: Суб 17 лип, 2021 23:08
omb написав:
он мне там рассказывал, но я не слушал
Тепер я знаю, як виглядає еталонна безстрашність.
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klug
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Додано: Нед 18 лип, 2021 06:47
cohan написав: Ой+ написав:
Мені також видно для плану подібне в комплекті до КБО дали разом з паперами.
эту хрень можно закрыть, как думаете?
Думаю що так. Користуватись не збираюсь, але термін світиться на 10 років. З ідеї надзвонювали, пропонували інд. умови в залежності від суми +0,5-1%, але і інд. умов не хочу і все одно мало
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Ой+
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Додано: Нед 18 лип, 2021 06:48
klug написав: omb написав:
он мне там рассказывал, но я не слушал
Тепер я знаю, як виглядає еталонна безстрашність.
если не пользуешься, то ничего не платишь...смысл слушать дальше?
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omb
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Суб 17 лип, 2021 11:53
sens
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