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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1968196919701971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:49

  Ой+ написав:
  omb написав:Вкладчик1234 типа если тебе надо деньги, просто звонишь на горячку и тебе дают бабки, до 300к.. он мне там рассказывал, но я не слушал


Мені також видно для плану подібне в комплекті до КБО дали разом з паперами. І там тоді було, що якщо все по максимуму вибрати 300 тис. і по мінімуму віддавати, то за 5 років 1200 тис. набігає.


эту хрень можно закрыть, как думаете?
cohan
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cohan да, заяву написать в отделении
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:08

  omb написав:он мне там рассказывал, но я не слушал

Тепер я знаю, як виглядає еталонна безстрашність.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 06:47

  cohan написав:
  Ой+ написав:Мені також видно для плану подібне в комплекті до КБО дали разом з паперами.


эту хрень можно закрыть, как думаете?


Думаю що так. Користуватись не збираюсь, але термін світиться на 10 років. З ідеї надзвонювали, пропонували інд. умови в залежності від суми +0,5-1%, але і інд. умов не хочу і все одно мало :mrgreen: .
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 06:48

  klug написав:
  omb написав:он мне там рассказывал, но я не слушал

Тепер я знаю, як виглядає еталонна безстрашність.
если не пользуешься, то ничего не платишь...смысл слушать дальше?
omb
 
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