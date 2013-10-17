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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1968196919701971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 262
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
57
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:49

  Ой+ написав:
  omb написав:Вкладчик1234 типа если тебе надо деньги, просто звонишь на горячку и тебе дают бабки, до 300к.. он мне там рассказывал, но я не слушал


Мені також видно для плану подібне в комплекті до КБО дали разом з паперами. І там тоді було, що якщо все по максимуму вибрати 300 тис. і по мінімуму віддавати, то за 5 років 1200 тис. набігає.


эту хрень можно закрыть, как думаете?
cohan
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cohan да, заяву написать в отделении
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:08

  omb написав:он мне там рассказывал, но я не слушал

Тепер я знаю, як виглядає еталонна безстрашність.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 06:47

  cohan написав:
  Ой+ написав:Мені також видно для плану подібне в комплекті до КБО дали разом з паперами.


эту хрень можно закрыть, как думаете?


Думаю що так. Користуватись не збираюсь, але термін світиться на 10 років. З ідеї надзвонювали, пропонували інд. умови в залежності від суми +0,5-1%, але і інд. умов не хочу і все одно мало :mrgreen: .
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 06:48

  klug написав:
  omb написав:он мне там рассказывал, но я не слушал

Тепер я знаю, як виглядає еталонна безстрашність.
если не пользуешься, то ничего не платишь...смысл слушать дальше?
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:28

  omb написав:
  klug написав:
  omb написав:он мне там рассказывал, но я не слушал

Тепер я знаю, як виглядає еталонна безстрашність.
если не пользуешься, то ничего не платишь...смысл слушать дальше?

Ну, наприклад дослухати до місця, де за відсутність активності потрібно віддати квартиру або нирку. Ніби перший разу банку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:14

klug я через месяц закрою линию, если за это время надо будет отдать почку, ну что ж отдам
omb
 
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