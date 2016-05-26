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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лип, 2021 06:32
Gost2013
Случаи бывают разные. Мне в сентябре дали с 0-м лимитом. До сих пор не подняли.
Если так и не поднимут - буду закрывать и попробую открыть КБО.
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Amid
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Додано: Сер 21 лип, 2021 01:51
от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?
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Ananas1start
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Додано: Сер 21 лип, 2021 05:04
Ananas1start написав:
от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?
От тыс.факторов, как говорит монобанда.
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melkh
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Додано: Сер 21 лип, 2021 10:26
Ananas1start написав:
от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?
от кредитной истории
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Savage Mind
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Додано: Сер 21 лип, 2021 10:30
Savage Mind написав: Ananas1start написав:
от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?
от кредитной истории
Точно не только от кредитной истории.
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ingtrans
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Додано: Сер 21 лип, 2021 11:01
Тарифы читал. Но ещё переспрошу.
Новая О-карта первый льготный период 120 дней на все торговые операции?
А кэшбэк гасит ОМП?
В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?
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lel
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Додано: Чет 22 лип, 2021 10:34
lel написав:
А кэшбэк гасит ОМП?
Да
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malinin007
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Додано: Чет 22 лип, 2021 10:49
lel написав:
В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?
Там тільки загальна сума, а якщо цікаво скільки платити, щоб залишитись в грейсі, то https://ideabank.ua/uk
внизу справа служба підтримки, а там після авторизації можна довідатись точну суму.
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Ой+
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:34
Ой+ написав: lel написав:
В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?
Там тільки загальна сума, а якщо цікаво скільки платити, щоб залишитись в грейсі, то https://ideabank.ua/uk
внизу справа служба підтримки, а там після авторизації можна довідатись точну суму.
Таки да. Грейс 120 дней, а кэшбэк погасил все ОМП. Прошёлся с горячкой по всем операциям. Через месяц первое гашение.
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lel
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:30
lel написав: Ой+ написав: lel написав:
В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?
Там тільки загальна сума, а якщо цікаво скільки платити, щоб залишитись в грейсі, то https://ideabank.ua/uk
внизу справа служба підтримки, а там після авторизації можна довідатись точну суму.
Таки да. Грейс 120 дней, а кэшбэк погасил все ОМП. Прошёлся с горячкой по всем операциям. Через месяц первое гашение.
Можна не ГЛ, а бота трясти кр.картки - 4 останні цифри картки - платіж за карткою - результат:
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Ой+
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