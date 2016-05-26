RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1970197119721973>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 264
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 06:32

Gost2013
Случаи бывают разные. Мне в сентябре дали с 0-м лимитом. До сих пор не подняли.
Если так и не поднимут - буду закрывать и попробую открыть КБО.
Amid
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 01:51

от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?
Ananas1start
 
Повідомлень: 216
З нами з: 19.02.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 05:04

  Ananas1start написав:от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?

От тыс.факторов, как говорит монобанда.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:26

  Ananas1start написав:от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?

от кредитной истории
Savage Mind
 
Повідомлень: 57
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:30

  Savage Mind написав:
  Ananas1start написав:от чего зависит дадут ли кред лимит или нет *? при получении карты ?

от кредитной истории

Точно не только от кредитной истории.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2964
З нами з: 31.07.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 11:01

Re: Идея Банк

Тарифы читал. Но ещё переспрошу.
Новая О-карта первый льготный период 120 дней на все торговые операции?
А кэшбэк гасит ОМП?
В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?
lel
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 10:34

Re: Идея Банк

  lel написав:А кэшбэк гасит ОМП?

Да
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 26.11.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 10:49

Re: Идея Банк

  lel написав:В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?


Там тільки загальна сума, а якщо цікаво скільки платити, щоб залишитись в грейсі, то https://ideabank.ua/uk внизу справа служба підтримки, а там після авторизації можна довідатись точну суму.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 19.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:34

Re: Идея Банк

Ой+ написав:
  lel написав:В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?


Там тільки загальна сума, а якщо цікаво скільки платити, щоб залишитись в грейсі, то https://ideabank.ua/uk внизу справа служба підтримки, а там після авторизації можна довідатись точну суму.
Таки да. Грейс 120 дней, а кэшбэк погасил все ОМП. Прошёлся с горячкой по всем операциям. Через месяц первое гашение.
lel
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:30

  lel написав:
Ой+ написав:
  lel написав:В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?


Там тільки загальна сума, а якщо цікаво скільки платити, щоб залишитись в грейсі, то https://ideabank.ua/uk внизу справа служба підтримки, а там після авторизації можна довідатись точну суму.
Таки да. Грейс 120 дней, а кэшбэк погасил все ОМП. Прошёлся с горячкой по всем операциям. Через месяц первое гашение.


Можна не ГЛ, а бота трясти кр.картки - 4 останні цифри картки - платіж за карткою - результат:
Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 19.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1970197119721973>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, sens і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9629, 9630, 9631
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96306 12001372
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 07:12
sens
РВС Банк 1 ... 55, 56, 57
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
567 100141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 06:22
Aps
Банк Восток 1 ... 47, 48, 49
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
488 354600
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 01:01
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19723)
23.07.2021 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.