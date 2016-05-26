Коллектора у них просто феноменальные! Звонят постоянно и требуют погасить долг за какого-то другого человека. Я говорю - этот персонаж мне не знаком. Ответ: он указал ваш номер в качестве в качестве поручителя по кредиту. Я говорю: согласия такого не давал! Человек мне не знаком. как найти не знаю! Ответ (я выпал): нам все равно. найдите и сообщите должнику информацию. Теперь вишенка на тортик: ФИО поручителя и мое не совпадают. только номер телефона. так спешили выдать кредит, что ничего не проверили. Что делать? Эти звонки достали уже. пойти в полицию?
kiryurchenko90 написав:Коллектора у них просто феноменальные! Звонят постоянно и требуют погасить долг за какого-то другого человека. Я говорю - этот персонаж мне не знаком. Ответ: он указал ваш номер в качестве в качестве поручителя по кредиту. Я говорю: согласия такого не давал! Человек мне не знаком. как найти не знаю! Ответ (я выпал): нам все равно. найдите и сообщите должнику информацию. Теперь вишенка на тортик: ФИО поручителя и мое не совпадают. только номер телефона. так спешили выдать кредит, что ничего не проверили. Что делать? Эти звонки достали уже. пойти в полицию?
менять номер, ну или поставить программу блокировки - труколлер и прочие намбастеры