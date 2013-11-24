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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1971197219731974>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 264
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:06

Re: Идея Банк

Коллектора у них просто феноменальные! Звонят постоянно и требуют погасить долг за какого-то другого человека. Я говорю - этот персонаж мне не знаком. Ответ: он указал ваш номер в качестве в качестве поручителя по кредиту. Я говорю: согласия такого не давал! Человек мне не знаком. как найти не знаю! Ответ (я выпал): нам все равно. найдите и сообщите должнику информацию. Теперь вишенка на тортик: ФИО поручителя и мое не совпадают. только номер телефона. так спешили выдать кредит, что ничего не проверили. Что делать? Эти звонки достали уже. пойти в полицию?
kiryurchenko90
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:36

  kiryurchenko90 написав:Коллектора у них просто феноменальные! Звонят постоянно и требуют погасить долг за какого-то другого человека. Я говорю - этот персонаж мне не знаком. Ответ: он указал ваш номер в качестве в качестве поручителя по кредиту. Я говорю: согласия такого не давал! Человек мне не знаком. как найти не знаю! Ответ (я выпал): нам все равно. найдите и сообщите должнику информацию. Теперь вишенка на тортик: ФИО поручителя и мое не совпадают. только номер телефона. так спешили выдать кредит, что ничего не проверили. Что делать? Эти звонки достали уже. пойти в полицию?


менять номер, ну или поставить программу блокировки - труколлер и прочие намбастеры
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:53

Re: Идея Банк

Ой+ написав:
  lel написав:
Ой+ написав:[quote="5265347:lel"]В старом ИБ Идеи правильно показывает задолженность льготного периода?


Там тільки загальна сума, а якщо цікаво скільки платити, щоб залишитись в грейсі, то https://ideabank.ua/uk внизу справа служба підтримки, а там після авторизації можна довідатись точну суму.
Таки да. Грейс 120 дней, а кэшбэк погасил все ОМП. Прошёлся с горячкой по всем операциям. Через месяц первое гашение.


Можна не ГЛ, а бота трясти кр.картки - 4 останні цифри картки - платіж за карткою - результат:
Зображення[/quote]Фин номер не совпадает с номером Телеги.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:32

Re: Идея Банк

  lel написав:Фин номер не совпадает с номером Телеги.


Фін. номер тільки отримати ідентифікацію, ввівши 4 цифри з смс-ки. Далі по меню.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:46

В застосунку Обанк все ж чітко показує.
http://prnt.sc/1ep5mev
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:03

Re: Идея Банк

  kiryurchenko90 написав:Что делать?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... histitisya

З іншого боку, звертатися із заявою до колекторської компанії, певно, не найкраща ідея, бо до цього часу вони знали лише ваш номер, а як написати заяву по формі, то і у гості можуть завітати....
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:04

Re: Идея Банк

Ой+ написав:
  lel написав:Фин номер не совпадает с номером Телеги.


Фін. номер тільки отримати ідентифікацію, ввівши 4 цифри з смс-ки. Далі по меню.
Спасибо. + Дома поставлю. Я пытался заходить через приложение- поддержка. Все получилось. Сумма с моб. приложением совпадает.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:14

люди, хто оформлював кредитну картку в О-Банку? який грейс-період? які фішки у карти і чи є вони? краще ніж монобанк?
Redirect1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:10

  Redirect1 написав:люди, хто оформлював кредитну картку в О-Банку? який грейс-період? які фішки у карти і чи є вони? краще ніж монобанк?

Чел, карта -- бомба. Бери, Горох тоже себе такую оформил!
КБ 5% на любую оплату в инете, Горох просто рыдает от злости :)
Грейс до 62 дн.
А так см. Тарифы
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:16

Re: Идея Банк

Первый период -120 дней, второй до 90, все последующие до 62 дней. Немного непривычно, но разобраться можно.
При оплате ОМП. У меня кэшбэк его гасил.
lel
 
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