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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:47
lel написав:
но разобраться можно
Нее, без 3л фанты неофиты никак не разберутся
И первый, который 120дн, грейс стартует с 1 дня месяца оформления карты или с даты оформления (с ИД)?
Кстати, у иДеи также как и у Алки (а не как у Мони или #зеленелайно) "своя" дата погашения -- ИД. А вот КБ начисляют в рамках календ. месяца
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Amethyst
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:36
Amethyst написав: lel написав:
но разобраться можно
Нее, без 3л фанты неофиты никак не разберутся
И первый, который 120дн, грейс стартует с 1 дня месяца оформления карты или с даты оформления (с ИД)?
Кстати, у иДеи также как и у Алки (а не как у Мони или #зеленелайно) "своя" дата погашения -- ИД. А вот КБ начисляют в рамках календ. месяца
Первый льготный период с даты подписания договора-ИРД, 120 дней при условии внесения ОМП. Второй - 90 дней. А далее стандартно, до 62 дней. Апрельские траты буду гасить в августе. С 90 днями пока не все ясно. Или ОМП не хватило, но часть июньских трат включили в платеж августа. Пусть эта херня закончится и будет всё понятно, когда платить и сколько.
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lel
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:07
lel написав: Amethyst написав: lel написав:
но разобраться можно
Нее, без 3л фанты неофиты никак не разберутся
И первый, который 120дн, грейс стартует с 1 дня месяца оформления карты или с даты оформления (с ИД)?
Кстати, у иДеи также как и у Алки (а не как у Мони или #зеленелайно) "своя" дата погашения -- ИД. А вот КБ начисляют в рамках календ. месяца
Первый льготный период с даты подписания договора-ИРД, 120 дней при условии внесения ОМП. Второй - 90 дней. А далее стандартно, до 62 дней. Апрельские траты буду гасить в августе. С 90 днями пока не все ясно. Или ОМП не хватило, но часть июньских трат включили в платеж августа. Пусть эта херня закончится и будет всё понятно, когда платить и сколько.
У вас входит, шо:
- апрельские траты гасятся в августе (грейс-120)
- майские -- тож в августе (грейс -90)
- июньские -- тож в августе (грейс -60)
При этом каждый мес вы платите ТОЛЬКО ОМП, который растет из-за того, шо каждый мес вы делаете новые траты.
Гоните бутыль Меринды
ПС. Но сколько ОКОНЧАТЕЛЬНО гасить в августе вам покажут ток в июле, в очередную ИД. И через +30дн нуна все будет загасить в грейсе.
ППС. Судя по всему, Горох этанеасилил
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Amethyst
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:55
В этом и весь коварный смысл грейса 120 дней. Высадил весь КЛ, а отдавать надо уже свои. И обналичить уже нечего.
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lel
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:19
Card Blanche White - умовно безкоштовне обслуговування?
Потрібно витрачати більше 3000грн на товари та послуги щомісяця?
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undeadserf
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Додано: Суб 24 лип, 2021 08:52
undeadserf написав:
Card Blanche White - умовно безкоштовне обслуговування?
Потрібно витрачати більше 3000грн на товари та послуги щомісяця?
Або виводити в нуль на кінець місяця.
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Ой+
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:09
Ой+ написав: undeadserf написав:
Card Blanche White - умовно безкоштовне обслуговування?
Потрібно витрачати більше 3000грн на товари та послуги щомісяця?
Або виводити в нуль на кінець місяця.
Тобто у першому пільговому періоді (90 днів) потрібно додатково 25грн абонплати?
Планую витратити весь КЛ на 1 покупку та розтягнути на 3 місяці.
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undeadserf
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:16
undeadserf написав:
Тобто у першому пільговому періоді (90 днів) потрібно додатково 25грн абонплати?
Планую витратити весь КЛ на 1 покупку та розтягнути на 3 місяці.
По ідеї за 2-ий місяць стягнуть, а до кінця 3-го бажано загасити все в 0.
Альфа зараз дає 6-місячні безпроцентні розстрочки.
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Ой+
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