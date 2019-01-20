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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1971197219731974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 264
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:47

Re: Идея Банк

  lel написав:но разобраться можно

Нее, без 3л фанты неофиты никак не разберутся :(
И первый, который 120дн, грейс стартует с 1 дня месяца оформления карты или с даты оформления (с ИД)?
Кстати, у иДеи также как и у Алки (а не как у Мони или #зеленелайно) "своя" дата погашения -- ИД. А вот КБ начисляют в рамках календ. месяца
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:36

Re: Идея Банк

Amethyst написав:
  lel написав:но разобраться можно

Нее, без 3л фанты неофиты никак не разберутся :(
И первый, который 120дн, грейс стартует с 1 дня месяца оформления карты или с даты оформления (с ИД)?
Кстати, у иДеи также как и у Алки (а не как у Мони или #зеленелайно) "своя" дата погашения -- ИД. А вот КБ начисляют в рамках календ. месяца
Первый льготный период с даты подписания договора-ИРД, 120 дней при условии внесения ОМП. Второй - 90 дней. А далее стандартно, до 62 дней. Апрельские траты буду гасить в августе. С 90 днями пока не все ясно. Или ОМП не хватило, но часть июньских трат включили в платеж августа. Пусть эта херня закончится и будет всё понятно, когда платить и сколько.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:07

  lel написав:
Amethyst написав:
  lel написав:но разобраться можно

Нее, без 3л фанты неофиты никак не разберутся :(
И первый, который 120дн, грейс стартует с 1 дня месяца оформления карты или с даты оформления (с ИД)?
Кстати, у иДеи также как и у Алки (а не как у Мони или #зеленелайно) "своя" дата погашения -- ИД. А вот КБ начисляют в рамках календ. месяца
Первый льготный период с даты подписания договора-ИРД, 120 дней при условии внесения ОМП. Второй - 90 дней. А далее стандартно, до 62 дней. Апрельские траты буду гасить в августе. С 90 днями пока не все ясно. Или ОМП не хватило, но часть июньских трат включили в платеж августа. Пусть эта херня закончится и будет всё понятно, когда платить и сколько.

У вас входит, шо:
- апрельские траты гасятся в августе (грейс-120)
- майские -- тож в августе (грейс -90)
- июньские -- тож в августе (грейс -60)
При этом каждый мес вы платите ТОЛЬКО ОМП, который растет из-за того, шо каждый мес вы делаете новые траты.
Гоните бутыль Меринды :lol: :lol:

ПС. Но сколько ОКОНЧАТЕЛЬНО гасить в августе вам покажут ток в июле, в очередную ИД. И через +30дн нуна все будет загасить в грейсе.

ППС. Судя по всему, Горох этанеасилил :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:55

Re: Идея Банк

В этом и весь коварный смысл грейса 120 дней. Высадил весь КЛ, а отдавать надо уже свои. И обналичить уже нечего.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:19

Re: Идея Банк

Card Blanche White - умовно безкоштовне обслуговування?
Потрібно витрачати більше 3000грн на товари та послуги щомісяця?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 08:52

Re: Идея Банк

  undeadserf написав:Card Blanche White - умовно безкоштовне обслуговування?
Потрібно витрачати більше 3000грн на товари та послуги щомісяця?


Або виводити в нуль на кінець місяця.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:09

  Ой+ написав:
  undeadserf написав:Card Blanche White - умовно безкоштовне обслуговування?
Потрібно витрачати більше 3000грн на товари та послуги щомісяця?


Або виводити в нуль на кінець місяця.


Тобто у першому пільговому періоді (90 днів) потрібно додатково 25грн абонплати?
Планую витратити весь КЛ на 1 покупку та розтягнути на 3 місяці.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:16

Re: Идея Банк

  undeadserf написав:Тобто у першому пільговому періоді (90 днів) потрібно додатково 25грн абонплати?
Планую витратити весь КЛ на 1 покупку та розтягнути на 3 місяці.


По ідеї за 2-ий місяць стягнуть, а до кінця 3-го бажано загасити все в 0.
Альфа зараз дає 6-місячні безпроцентні розстрочки.
Ой+
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