Идея Банк
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:03
Flamingo, наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных) или после (621)?
Ромасик
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:04
Ромасик написав:
наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных)
До. Чистими може бути менше 25.
Ой+
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:18
Ромасик написав:
подскажите, пожалуйста, сколько надо мин потратить по о-карте для получения кешбека - 500 грн или 621?
Нужно, чтобы сумма кешбек к выплате после вычета налогов была не менее 25грн.:
пункт 3.6
Это мин. 621.12грн онлайн-трат при ставке 5% (не PlayMarket, AppStore, iTunes, за счет кредитных).
wildlynx
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:25
wildlynx написав: Ромасик написав:
подскажите, пожалуйста, сколько надо мин потратить по о-карте для получения кешбека - 500 грн или 621?
Нужно, чтобы сумма кешбек к выплате после вычета налогов была не менее 25грн.:
пункт 3.6 Ой+ написав:
До. Чистими може бути менше 25.
вот и я о том же) хоть бери да сам проверяй))
Ромасик
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:29
Ой+ написав: Ромасик написав:
наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных)
До. Чистими може бути менше 25.
Мне в свое время (за 11.2020) не выплатили кешбек меньше 25грн чистыми (до налогов 26.48грн). Разбираться не стал из-за этих крох, но если внимательно читать
пункт 3.6
, то это похоже на правду: "сума, належна до виплати Клієнту" - это уже после налогов.
P.S. Карту закрыл уже, за 9 мес. так лимит и не налили. Ноль-карта мне ни к чему.
wildlynx
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:47
Ромасик написав: wildlynx написав: Ромасик написав:
подскажите, пожалуйста, сколько надо мин потратить по о-карте для получения кешбека - 500 грн или 621?
Нужно, чтобы сумма кешбек к выплате после вычета налогов была не менее 25грн.:
пункт 3.6 Ой+ написав:
До. Чистими може бути менше 25.
вот и я о том же) хоть бери да сам проверяй))
Декілька разів отримував кешбек менше 25 грн., а в пункті 3.6 зовсім не говориться що це після податків.
Ой+
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