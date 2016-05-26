Ромасик написав:наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных)
До. Чистими може бути менше 25.
Мне в свое время (за 11.2020) не выплатили кешбек меньше 25грн чистыми (до налогов 26.48грн). Разбираться не стал из-за этих крох, но если внимательно читать пункт 3.6, то это похоже на правду: "сума, належна до виплати Клієнту" - это уже после налогов.
P.S. Карту закрыл уже, за 9 мес. так лимит и не налили. Ноль-карта мне ни к чему.
Ромасик написав:Flamingo, наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных) или после (621)?
Ну изначально вопрос Вы ИМХО сформулировали несколько по... не понятному - поэтому так я и ответил Мне даже и в голову не могло прийти что кто-то использует о.карту для получения кэшбека меньше чем "грязная сковородка".
Ромасик написав:Flamingo, наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных) или после (621)?
Ну изначально вопрос Вы ИМХО сформулировали несколько по... не понятному - поэтому так я и ответил Мне даже и в голову не могло прийти что кто-то использует о.карту для получения кэшбека меньше чем "грязная сковородка".
та уже сформулировал как сформулировал) но представьте себе, даже 500 грн потратить тяжело с нее сильпо, кишеню редко пользую. АНЦ кста добавили оплату на сайте, может кому будет полезно. Ну что ж, потрачено (висит заблокировано) 563 грн. Проверю