RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1972197319741975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 264
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:03

Flamingo, наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных) или после (621)?
Ромасик
 
Повідомлень: 2346
З нами з: 30.03.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:04

Re: Идея Банк

  Ромасик написав:наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных)


До. Чистими може бути менше 25.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4426
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:18

  Ромасик написав:подскажите, пожалуйста, сколько надо мин потратить по о-карте для получения кешбека - 500 грн или 621?


Нужно, чтобы сумма кешбек к выплате после вычета налогов была не менее 25грн.:
пункт 3.6

Это мин. 621.12грн онлайн-трат при ставке 5% (не PlayMarket, AppStore, iTunes, за счет кредитных).
wildlynx
 
Повідомлень: 132
З нами з: 14.04.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:25

  wildlynx написав:
  Ромасик написав:подскажите, пожалуйста, сколько надо мин потратить по о-карте для получения кешбека - 500 грн или 621?


Нужно, чтобы сумма кешбек к выплате после вычета налогов была не менее 25грн.:
пункт 3.6

  Ой+ написав:До. Чистими може бути менше 25.

вот и я о том же) хоть бери да сам проверяй))
Ромасик
 
Повідомлень: 2346
З нами з: 30.03.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:29

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных)


До. Чистими може бути менше 25.


Мне в свое время (за 11.2020) не выплатили кешбек меньше 25грн чистыми (до налогов 26.48грн). Разбираться не стал из-за этих крох, но если внимательно читать пункт 3.6, то это похоже на правду: "сума, належна до виплати Клієнту" - это уже после налогов.

P.S. Карту закрыл уже, за 9 мес. так лимит и не налили. Ноль-карта мне ни к чему.
wildlynx
 
Повідомлень: 132
З нами з: 14.04.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:47

  Ромасик написав:
  wildlynx написав:
  Ромасик написав:подскажите, пожалуйста, сколько надо мин потратить по о-карте для получения кешбека - 500 грн или 621?


Нужно, чтобы сумма кешбек к выплате после вычета налогов была не менее 25грн.:
пункт 3.6

  Ой+ написав:До. Чистими може бути менше 25.

вот и я о том же) хоть бери да сам проверяй))


Декілька разів отримував кешбек менше 25 грн., а в пункті 3.6 зовсім не говориться що це після податків.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4426
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:22

  Ромасик написав:Flamingo, наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных) или после (621)?


Ну изначально вопрос Вы ИМХО сформулировали несколько по... не понятному - поэтому так я и ответил ;)
Мне даже и в голову не могло прийти что кто-то использует о.карту для получения кэшбека меньше чем "грязная сковородка". ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6642
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:35

  Flamingo написав:
  Ромасик написав:Flamingo, наоборот, минимальная выплата 25 грн - это имеется в виду до налогов (500 грн потраченных) или после (621)?


Ну изначально вопрос Вы ИМХО сформулировали несколько по... не понятному - поэтому так я и ответил ;)
Мне даже и в голову не могло прийти что кто-то использует о.карту для получения кэшбека меньше чем "грязная сковородка". ;)

та уже сформулировал как сформулировал)
но представьте себе, даже 500 грн потратить тяжело с нее :D
сильпо, кишеню редко пользую.
АНЦ кста добавили оплату на сайте, может кому будет полезно.
Ну что ж, потрачено (висит заблокировано) 563 грн. Проверю :)
Ромасик
 
Повідомлень: 2346
З нами з: 30.03.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:48

  wildlynx написав:P.S. Карту закрыл уже, за 9 мес. так лимит и не налили. Ноль-карта мне ни к чему.

моей налили сразу 15К.
А себе что-то не могу закончить регистрацию, пишет введите действуйщий номер карты идеи и о.код-12345
Ромасик
 
Повідомлень: 2346
З нами з: 30.03.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1972197319741975
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 48, 49, 50
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
494 120786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 21:40
cohan
Альфа-Банк 1 ... 9634, 9635, 9636
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96357 12024458
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 21:28
kreuz
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4918, 4919, 4920
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49192 6429244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 20:35
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33429)
27.07.2021 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.