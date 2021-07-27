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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1973197419751976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 264
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:50

  omb написав:
  ingtrans написав:
  omb написав:а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?

Это сильно наворочанная функция для этого приложения.

А есть варианты, как узнать?

Как вариант, нажать на карту и в "Детали" Посмотреть платеж гашения для льготного периода. Это и есть траты пред. период. Или вам надо конкретно за месяц с 1 по 31(30) число?
ol_zy
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  #<1 ... 1973197419751976
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