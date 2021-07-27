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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:50
omb написав: ingtrans написав: omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
А есть варианты, как узнать?
Как вариант, нажать на карту и в "Детали" Посмотреть платеж гашения для льготного периода. Это и есть траты пред. период. Или вам надо конкретно за месяц с 1 по 31(30) число?
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ol_zy
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