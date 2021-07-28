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Идея Банк
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:50
omb написав: ingtrans написав: omb написав:
а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?
Это сильно наворочанная функция для этого приложения.
А есть варианты, как узнать?
Как вариант, нажать на карту и в "Детали" Посмотреть платеж гашения для льготного периода. Это и есть траты пред. период. Или вам надо конкретно за месяц с 1 по 31(30) число?
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ol_zy
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:15
ol_zy
да конкретно за месяц, для кешбека
П.С. я это обошел запоминанием кредлимита на конец месяца.. но это не очень удобно
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omb
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:18
tano написав: Maksi2 написав: tano написав:
Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?
Как вариант закрыть ее, с пометкой о том что без кредлима она не имеет для вас смысла.
А дальше что? Когда открывал в отделении рассказывали что могут потом налить? У кого-то так бывало?
Да, было такое. Дали с 0 в первый месяц пополнил на 10К - потратил (потестил - лень было читать тарифы и правила). КБ - не было и отложил на полку. Через 2-3 месяца сами налили 10К.
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ol_zy
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Додано: Чет 29 лип, 2021 06:03
omb написав:
ol_zy да конкретно за месяц, для кешбека
П.С. я это обошел запоминанием кредлимита на конец месяца.. но это не очень удобно
Витрати останніх днів місяця проведуться в наступному і не попадуть в кешбек. А так як є необхідність гасити, том може вийти, що проведуться за свої і кешбека не буде і повного погашення не буде. Тому краще останні 2 роб.дні і не користуватись на покупки, а тільки на погашення. Взагалі з ідею перш ніж гасити добре подивитись чи все вже провелось.
Хоча цього місяця можна 31-го тратитись з прицілом на кешбек і погашення у вересні.
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Ой+
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:43
На полочную О.карту с 0, налили сегодня 5К кредита
Как по о-шке КБ считается по дате проводки по счету или по дате операции?
Успею еще в этом месяце шикануть?
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ВIВ
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:47
ВIВ написав:
Как по о-шке КБ считается по дате проводки по счету или по дате операции?
Это ж Идея - всё по проводке
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mustbe
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1
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:51
mustbe а вот интересно, все платежи проводятся пару дней или есть такие, что в тот же день?
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omb
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:01
ВIВ написав:
На полочную О.карту с 0, налили сегодня 5К кредита
Как по о-шке КБ считается по дате проводки по счету или по дате операции?
Успею еще в этом месяце шикануть?
и какой срок она была полочной?
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vovareuckij
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:01
omb написав:mustbe
а вот интересно, все платежи проводятся пару дней или есть такие, что в тот же день?
инет-пополняхи мабил через Тасю и Порю, например, проведутся на сл. опердн
Оплата в инет-Эпике провелась и на +1 и на +2й дн
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Amethyst
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:20
vovareuckij написав:
и какой срок она была полочной?
с января
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ВIВ
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