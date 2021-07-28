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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:50

  omb написав:
  ingtrans написав:
  omb написав:а как в приложении обанка смотреть сколько итого потратил за месяц?

Это сильно наворочанная функция для этого приложения.

А есть варианты, как узнать?

Как вариант, нажать на карту и в "Детали" Посмотреть платеж гашения для льготного периода. Это и есть траты пред. период. Или вам надо конкретно за месяц с 1 по 31(30) число?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:15

ol_zy да конкретно за месяц, для кешбека :)
П.С. я это обошел запоминанием кредлимита на конец месяца.. но это не очень удобно
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:18

  tano написав:
  Maksi2 написав:
  tano написав:Мне все доливают на CBW. Уже 55. А Окарту как открыли с нулевым лимитом прошлой осенью, так и лежит. Есть правда еще CB-online с лимитом. Есть ли стратегия как сдвинуть с мертвой точки лимит по Окарте?

Как вариант закрыть ее, с пометкой о том что без кредлима она не имеет для вас смысла.

А дальше что? Когда открывал в отделении рассказывали что могут потом налить? У кого-то так бывало?

Да, было такое. Дали с 0 в первый месяц пополнил на 10К - потратил (потестил - лень было читать тарифы и правила). КБ - не было и отложил на полку. Через 2-3 месяца сами налили 10К.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 06:03

Re: Идея Банк

  omb написав:ol_zy да конкретно за месяц, для кешбека
П.С. я это обошел запоминанием кредлимита на конец месяца.. но это не очень удобно


Витрати останніх днів місяця проведуться в наступному і не попадуть в кешбек. А так як є необхідність гасити, том може вийти, що проведуться за свої і кешбека не буде і повного погашення не буде. Тому краще останні 2 роб.дні і не користуватись на покупки, а тільки на погашення. Взагалі з ідею перш ніж гасити добре подивитись чи все вже провелось.
Хоча цього місяця можна 31-го тратитись з прицілом на кешбек і погашення у вересні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:43

Re: Идея Банк

На полочную О.карту с 0, налили сегодня 5К кредита :)
Как по о-шке КБ считается по дате проводки по счету или по дате операции?
Успею еще в этом месяце шикануть?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:47

  ВIВ написав:Как по о-шке КБ считается по дате проводки по счету или по дате операции?

Это ж Идея - всё по проводке
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:51

mustbe а вот интересно, все платежи проводятся пару дней или есть такие, что в тот же день?
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:01

  ВIВ написав:На полочную О.карту с 0, налили сегодня 5К кредита :)
Как по о-шке КБ считается по дате проводки по счету или по дате операции?
Успею еще в этом месяце шикануть?

и какой срок она была полочной?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:01

  omb написав:mustbe а вот интересно, все платежи проводятся пару дней или есть такие, что в тот же день?

инет-пополняхи мабил через Тасю и Порю, например, проведутся на сл. опердн
Оплата в инет-Эпике провелась и на +1 и на +2й дн :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:20

Re: Идея Банк

  vovareuckij написав:и какой срок она была полочной?

с января
ВIВ
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