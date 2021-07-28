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Обслуговування в українських
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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:05

  ВIВ написав:Успею еще в этом месяце шикануть?


Нет.
jay2004
 
Повідомлень: 2870
З нами з: 19.02.09
Подякував: 81 раз.
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  #<1 ... 1974197519761977
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