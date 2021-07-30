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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1974197519761977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:05

  ВIВ написав:Успею еще в этом месяце шикануть?


Нет.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:04

Долили понемногу на давние Окарты, были в использовании, но сразу выданы с нулём. Возраст 9-12мес
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:01

По карте О.банк можно влететь на комиссию за овердрафт? А то что-то я не вижу как ей потянуть с другого счёта...
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:33

  Adast написав:По карте О.банк можно влететь на комиссию за овердрафт? А то что-то я не вижу как ей потянуть с другого счёта...

1.Потянуть можно из карт в мастерпасе
2. В этой теме неоднократно писали, что тут зачисление очень быстро (почти как в "необанках", практически онлайн)
3. В теории наверно можно придумать такой маршрут, чтоб попасть на овер (типа пополнить чужим п2п и сразу снять нал в кассе). Но на практике никто не жаловался
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  #<1 ... 1974197519761977
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