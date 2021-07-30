Нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:04
Долили понемногу на давние Окарты, были в использовании, но сразу выданы с нулём. Возраст 9-12мес
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:01
По карте О.банк можно влететь на комиссию за овердрафт? А то что-то я не вижу как ей потянуть с другого счёта...
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:33
1.Потянуть можно из карт в мастерпасе
2. В этой теме неоднократно писали, что тут зачисление очень быстро (почти как в "необанках", практически онлайн)
3. В теории наверно можно придумать такой маршрут, чтоб попасть на овер (типа пополнить чужим п2п и сразу снять нал в кассе). Но на практике никто не жаловался
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