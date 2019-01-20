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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:26
На рахунок O.Bank, новий банк з незаплямованою репутацією (принаймні поки). Зараз користуюся кредиткою, наче все влаштовує.
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Dreg
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Додано: Вів 03 сер, 2021 12:59
Dreg написав:
O.Bank, новий банк
lol
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klug
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:51
ппц, якась навала ботоферми
агов, адміни
чистіть!
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greenozon
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:06
Эх, укрсиб разбаловал.. заплатил страховку идеей, а мсс в исключениях...пролет вышел, но ниче будет наукой
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omb
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:10
omb написав:
Эх, укрсиб разбаловал.. заплатил страховку идеей, а мсс в исключениях...пролет вышел, но ниче будет наукой
Эт какой МСС, в каких исключениях?
Раз в квартал плачу КАСКО от Аксы с КБО, норм -- КБ 5%, МСС 6300
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Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:50
Amethyst
а, она в разделе Перша операція розрахунку за товари та послуги, в т.ч. через Інтернет, що здійсненна в перший розрахунковий період) (крім операцій переказів та фінансових операцій), дальше 6300 нету в исключениях.. тогда порядок
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omb
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