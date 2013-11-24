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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1976197719781979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:26

Re: Идея Банк

На рахунок O.Bank, новий банк з незаплямованою репутацією (принаймні поки). Зараз користуюся кредиткою, наче все влаштовує.
Dreg
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:59

  Dreg написав:O.Bank, новий банк

lol
klug
 
Повідомлень: 5957
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:06

Эх, укрсиб разбаловал.. заплатил страховку идеей, а мсс в исключениях...пролет вышел, но ниче будет наукой
omb
 
Повідомлень: 3214
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:10

  omb написав:Эх, укрсиб разбаловал.. заплатил страховку идеей, а мсс в исключениях...пролет вышел, но ниче будет наукой

Эт какой МСС, в каких исключениях?
Раз в квартал плачу КАСКО от Аксы с КБО, норм -- КБ 5%, МСС 6300
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:50

Amethyst а, она в разделе Перша операція розрахунку за товари та послуги, в т.ч. через Інтернет, що здійсненна в перший розрахунковий період) (крім операцій переказів та фінансових операцій), дальше 6300 нету в исключениях.. тогда порядок :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:02

klug
Ну, ок, а який він? Чи Ви з прив'язкою до Ідея? Тоді всі подібні банки не нові.
Dreg
 
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