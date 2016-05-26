|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:26
Re: Идея Банк
На рахунок O.Bank, новий банк з незаплямованою репутацією (принаймні поки). Зараз користуюся кредиткою, наче все влаштовує.
Додано: Сер 04 сер, 2021 07:06
Эх, укрсиб разбаловал.. заплатил страховку идеей, а мсс в исключениях...пролет вышел, но ниче будет наукой
Додано: Сер 04 сер, 2021 08:10
Додано: Сер 04 сер, 2021 08:50
Amethyst а, она в разделе Перша операція розрахунку за товари та послуги, в т.ч. через Інтернет, що здійсненна в перший розрахунковий період) (крім операцій переказів та фінансових операцій), дальше 6300 нету в исключениях.. тогда порядок
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:02
klug
Ну, ок, а який він? Чи Ви з прив'язкою до Ідея? Тоді всі подібні банки не нові.
Додано: Сер 04 сер, 2021 16:37
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:06
У моєму розуміння необанк - це відокремлений набір продуктів та сервісів, з відокремленою командою, якому доводиться формально бути зв'язаним з якимось банком з огляду на чинні правила виконання фінансових операцій. За потреби, такий необанк може відносно прозоро для клієнта змінити банк-партнер, зберігши набір продуктів та сервісів. Згідно з класичним визначенням, він ще не має мати відділень. У наших реаліях необанки маскуються під карткові продукти банків партнерів, хоча працюють відносно автономно.
О.Банк розроблений та супроводжується ІдеяБанком, не має жодної автономності і тому "успадкував" усі методи та практики самої Ідеї. Фактично, те, що Ідея назвала необанком, насправді є лише злегка покращеним іншим її картковим продуктом з яким можна взаємодіяти як з допомогою окремого застосунку, так і інструментами, що призначені для інших продуктів банку.
|