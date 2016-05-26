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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1976197719781979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:26

Re: Идея Банк

На рахунок O.Bank, новий банк з незаплямованою репутацією (принаймні поки). Зараз користуюся кредиткою, наче все влаштовує.
Dreg
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:59

  Dreg написав:O.Bank, новий банк

lol
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:06

Эх, укрсиб разбаловал.. заплатил страховку идеей, а мсс в исключениях...пролет вышел, но ниче будет наукой
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:10

  omb написав:Эх, укрсиб разбаловал.. заплатил страховку идеей, а мсс в исключениях...пролет вышел, но ниче будет наукой

Эт какой МСС, в каких исключениях?
Раз в квартал плачу КАСКО от Аксы с КБО, норм -- КБ 5%, МСС 6300
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:50

Amethyst а, она в разделе Перша операція розрахунку за товари та послуги, в т.ч. через Інтернет, що здійсненна в перший розрахунковий період) (крім операцій переказів та фінансових операцій), дальше 6300 нету в исключениях.. тогда порядок :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:02

klug
Ну, ок, а який він? Чи Ви з прив'язкою до Ідея? Тоді всі подібні банки не нові.
Dreg
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:37

  Dreg написав:klug
Ну, ок, а який він? Чи Ви з прив'язкою до Ідея? Тоді всі подібні банки не нові.

Обанку полтора года. А например Изибанку год.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:06

  Dreg написав:klug
Ну, ок, а який він? Чи Ви з прив'язкою до Ідея? Тоді всі подібні банки не нові.

У моєму розуміння необанк - це відокремлений набір продуктів та сервісів, з відокремленою командою, якому доводиться формально бути зв'язаним з якимось банком з огляду на чинні правила виконання фінансових операцій. За потреби, такий необанк може відносно прозоро для клієнта змінити банк-партнер, зберігши набір продуктів та сервісів. Згідно з класичним визначенням, він ще не має мати відділень. У наших реаліях необанки маскуються під карткові продукти банків партнерів, хоча працюють відносно автономно.

О.Банк розроблений та супроводжується ІдеяБанком, не має жодної автономності і тому "успадкував" усі методи та практики самої Ідеї. Фактично, те, що Ідея назвала необанком, насправді є лише злегка покращеним іншим її картковим продуктом з яким можна взаємодіяти як з допомогою окремого застосунку, так і інструментами, що призначені для інших продуктів банку.
klug
 
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  #<1 ... 1976197719781979
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