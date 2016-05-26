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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1977197819791980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:42

  Dreg написав:klug
Повторити успіх моно всі б хотіли, хоча він теж не зовсім автономний. Мене поки в О все влаштовує. І на рахунок Ідея не можу погного сказати.

Крім моно є ще спорт, ізі - усі на стільки автономні, на скільки це дозволяють українські реалії, особливо помітно це у спорта.

О.Банк, todobank, neobank - це профанація, тобто класичний банкінг прикритий прозорою ширмою, щоб здаватися у тренді.

БВР - це, на мою думку, щось посередині. З одного боку, вони жорстко зав'язані на материнський банк, з іншого - це чітко виокремлена пропозиція, що живе власним життям, принаймні так здається.

Щодо недоліків Ідеї: сам застосунок О.Банк насилу довели до робочого стану, функціонал куций і не розвивається, підтримка слабка і частину питань просто ігнорує, персонал у відділеннях не обізнаний, єдине, що чітко налагоджено - регулярний обдзвін клієнтів з пропозиціями кеш-кредиту, депозитні договори банку з доволі "мутними" умовами (але поки ніби не кидали), у власника польського власника проблеми з законом у Польщі, а український банк ніяк не може продати. Це якщо коротко про кактус, тепер до їжі!
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:46

Як зараз краще погашати О'карту? 1. П2Р переказом за день до погашення картки, 2.СЕПом в останній робочий день перед погашенням.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 23:16

  melkh написав:Як зараз краще погашати О'карту? 1. П2Р переказом за день до погашення картки, 2.СЕПом в останній робочий день перед погашенням.

Как и почти все остальные - сэпом в РД
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 19:30

Re: Идея Банк

Сейчас в наличии у меня в Идея две карты О карт и КБО. Стоит ли вторую закрыть или она в чем то может дополнить О карт? Лимит я и по одной не выбирал.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 19:55

Охр-ть, оплата приложением Ашана (QR код) проходит как перевод денег (МСС 6538). Написал им в гарчку гугл плея.

Подскажите, пожалуйста, какой в идеи регламент гашения - сначала гасится льготное или нет?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 20:03

  Ромасик написав:Охр-ть, оплата приложением Ашана (QR код) проходит как перевод денег (МСС 6538).

А вы когда карту в приложении Ашана регили - внимательно читали что они пишут? А они предупреждали, не рекомендовали регить кредитки. Ну и в принципе что оплата по кюар коду в ашане не кошерна писалось неоднократно в ветке Альфы. Но в любом случае - наш лозунг: "Спонсорам слава!" ;)
  Ромасик написав: Написал им в гарчку гугл плея.
Кому вы написали? Ашану? Гуглопэю? Можно еще в ООН написать :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 21:50

Flamingo, я же не успеваю все ветки перечитывать. Тем более в Аллы срач постоянно.
Написал коммент к приложению на гугле, может отреагируют.
А по сути вопроса есть что ответить?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 22:51

  Ромасик написав:Подскажите, пожалуйста, какой в идеи регламент гашения - сначала гасится льготное или нет?

Спочатку гаситься сума у пільговому. Тут постійно описують історії, як з місяця у місяць капають відсотки на комісії, доки у 0 не виведеш.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 07:00

Re: Идея Банк

Ромасик написав:Flamingo, я же не успеваю все ветки перечитывать. Тем более в Аллы срач постоянно.
Написал коммент к приложению на гугле, может отреагируют.
А по сути вопроса есть что ответить?


Кстати, после коммента приложения на Гугл пее мне оперативно вернули деньги. Оплата Идеей. К сожалению, не Ашан. Быстро ответили и решили вопрос. Теперь напрямую пишу разработчикам, т.к. траблы у них продолжаются. Горячка посылала в долгое эротическое путешествие.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:54

lel, та мне возвращать особо то и нечего, просто попаду на какие-то проценты. Благо, сумма покупки была не большая.
Ромасик
 
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