Dreg написав:klug Повторити успіх моно всі б хотіли, хоча він теж не зовсім автономний. Мене поки в О все влаштовує. І на рахунок Ідея не можу погного сказати.
Крім моно є ще спорт, ізі - усі на стільки автономні, на скільки це дозволяють українські реалії, особливо помітно це у спорта.
О.Банк, todobank, neobank - це профанація, тобто класичний банкінг прикритий прозорою ширмою, щоб здаватися у тренді.
БВР - це, на мою думку, щось посередині. З одного боку, вони жорстко зав'язані на материнський банк, з іншого - це чітко виокремлена пропозиція, що живе власним життям, принаймні так здається.
Щодо недоліків Ідеї: сам застосунок О.Банк насилу довели до робочого стану, функціонал куций і не розвивається, підтримка слабка і частину питань просто ігнорує, персонал у відділеннях не обізнаний, єдине, що чітко налагоджено - регулярний обдзвін клієнтів з пропозиціями кеш-кредиту, депозитні договори банку з доволі "мутними" умовами (але поки ніби не кидали), у власника польського власника проблеми з законом у Польщі, а український банк ніяк не може продати. Це якщо коротко про кактус, тепер до їжі!
Ромасик написав:Охр-ть, оплата приложением Ашана (QR код) проходит как перевод денег (МСС 6538).
А вы когда карту в приложении Ашана регили - внимательно читали что они пишут? А они предупреждали, не рекомендовали регить кредитки. Ну и в принципе что оплата по кюар коду в ашане не кошерна писалось неоднократно в ветке Альфы. Но в любом случае - наш лозунг: "Спонсорам слава!"
Ромасик написав: Написал им в гарчку гугл плея.
Кому вы написали? Ашану? Гуглопэю? Можно еще в ООН написать
Ромасик написав:Flamingo, я же не успеваю все ветки перечитывать. Тем более в Аллы срач постоянно. Написал коммент к приложению на гугле, может отреагируют. А по сути вопроса есть что ответить?
Кстати, после коммента приложения на Гугл пее мне оперативно вернули деньги. Оплата Идеей. К сожалению, не Ашан. Быстро ответили и решили вопрос. Теперь напрямую пишу разработчикам, т.к. траблы у них продолжаются. Горячка посылала в долгое эротическое путешествие.