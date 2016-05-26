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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1978197919801981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:02

Тут где-то спрашивали, как пополнить карту (Окарту? )
Есть учётка одной только окартой, пришло сообщение с минимальным платежом и ссылкой на "гашение без комиссии":
https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
На странице написано, что "только дебиток, кроме депозитной", но видимо должно работать для всех карт, кроме депозитной.
Пока не проверял, но может кому пригодится
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:24

  Вкладчик1234 написав:Тут где-то спрашивали, как пополнить карту (Окарту? )
Есть учётка одной только окартой, пришло сообщение с минимальным платежом и ссылкой на "гашение без комиссии":
https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
На странице написано, что "только дебиток, кроме депозитной", но видимо должно работать для всех карт, кроме депозитной.
Пока не проверял, но может кому пригодится

А у Вас в сообщении написано, что без комиссии? Мне тоже пришло сообщение с такой ссылкой, но в сообщении ни слова о комиссии. С другой стороны, судя по ссылке там p2p, поэтому старый добрый СЭП выглядит предпочтительным.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:47

  ingtrans написав:
  Вкладчик1234 написав:Тут где-то спрашивали, как пополнить карту (Окарту? )
Есть учётка одной только окартой, пришло сообщение с минимальным платежом и ссылкой на "гашение без комиссии":
https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
На странице написано, что "только дебиток, кроме депозитной", но видимо должно работать для всех карт, кроме депозитной.
Пока не проверял, но может кому пригодится

А у Вас в сообщении написано, что без комиссии? Мне тоже пришло сообщение с такой ссылкой, но в сообщении ни слова о комиссии. С другой стороны, судя по ссылке там p2p, поэтому старый добрый СЭП выглядит предпочтительным.

Таки да, не разобрал латиницу. Про комиссию ни слова. Извиняюсь.
Позже постараюсь проверить точно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:55

Взял карту из-за кешбэка на сервисы Apple и Google в 30%. Очень выгодно, если пользуетесь платными подписками.
vasilkaol
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:15

Акции по депозитам есть?
Investor_K
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