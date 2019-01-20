Тут где-то спрашивали, как пополнить карту (Окарту? ) Есть учётка одной только окартой, пришло сообщение с минимальным платежом и ссылкой на "гашение без комиссии": https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank На странице написано, что "только дебиток, кроме депозитной", но видимо должно работать для всех карт, кроме депозитной. Пока не проверял, но может кому пригодится
Вкладчик1234 написав:Тут где-то спрашивали, как пополнить карту (Окарту? ) Есть учётка одной только окартой, пришло сообщение с минимальным платежом и ссылкой на "гашение без комиссии": https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank На странице написано, что "только дебиток, кроме депозитной", но видимо должно работать для всех карт, кроме депозитной. Пока не проверял, но может кому пригодится
А у Вас в сообщении написано, что без комиссии? Мне тоже пришло сообщение с такой ссылкой, но в сообщении ни слова о комиссии. С другой стороны, судя по ссылке там p2p, поэтому старый добрый СЭП выглядит предпочтительным.
Вкладчик1234 написав:Тут где-то спрашивали, как пополнить карту (Окарту? ) Есть учётка одной только окартой, пришло сообщение с минимальным платежом и ссылкой на "гашение без комиссии": https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank На странице написано, что "только дебиток, кроме депозитной", но видимо должно работать для всех карт, кроме депозитной. Пока не проверял, но может кому пригодится
А у Вас в сообщении написано, что без комиссии? Мне тоже пришло сообщение с такой ссылкой, но в сообщении ни слова о комиссии. С другой стороны, судя по ссылке там p2p, поэтому старый добрый СЭП выглядит предпочтительным.
Таки да, не разобрал латиницу. Про комиссию ни слова. Извиняюсь. Позже постараюсь проверить точно