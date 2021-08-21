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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1979198019811982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:34

  mustbe написав:
  melkh написав:Як зараз краще погашати О'карту? 1. П2Р переказом за день до погашення картки, 2.СЕПом в останній робочий день перед погашенням.

Как и почти все остальные - сэпом в РД

У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:54

  Яша написав:У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?

Попали на просрочку ОМП.
Пишите слёзное письмо, шо типа не знали, шо 23е нерабочий день. Мож поверят
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:54

У тех банков кто не работает 23/7 Сэп заработает не раньше среды. У вас вероятно варианты закончились вчера. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 20:58

Flamingo вариант оплаты с карты с кошелька мастер кард приложением обанк не прокатит?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:07

  Яша написав:Flamingo вариант оплаты с карты с кошелька мастер кард приложением обанк не прокатит?

Понимаете кошелек мастеркарда не заставит идею провести проводку по счету в выходной. А значит проводка будет только средой :(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:16

Flamingo у меня омп равен 0. Это первые 30дней. У обанка льготный период 30или 60 дней? Я им редко плачу,а сейчас в лесу хреновый интернет не могу поглядеть
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 21:19

Карта у вас какая? На прошлую РД долг был ноль?
Flamingo
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