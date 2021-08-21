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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 сер, 2021 20:34
mustbe написав: melkh написав:
Як зараз краще погашати О'карту? 1. П2Р переказом за день до погашення картки, 2.СЕПом в останній робочий день перед погашенням.
Как и почти все остальные - сэпом в РД
У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?
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Яша
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:54
Яша написав:
У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?
Попали на просрочку ОМП.
Пишите слёзное письмо, шо типа не знали, шо 23е нерабочий день. Мож поверят
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Amethyst
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:54
У тех банков кто не работает 23/7 Сэп заработает не раньше среды. У вас вероятно варианты закончились вчера.
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Flamingo
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:58
Flamingo вариант оплаты с карты с кошелька мастер кард приложением обанк не прокатит?
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Яша
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:07
Яша написав:Flamingo
вариант оплаты с карты с кошелька мастер кард приложением обанк не прокатит?
Понимаете кошелек мастеркарда не заставит идею провести проводку по счету в выходной. А значит проводка будет только средой
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Flamingo
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:16
Flamingo у меня омп равен 0. Это первые 30дней. У обанка льготный период 30или 60 дней? Я им редко плачу,а сейчас в лесу хреновый интернет не могу поглядеть
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Яша
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:19
Карта у вас какая? На прошлую РД долг был ноль?
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Flamingo
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:26
Flamingo окарта. Был 0
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Яша
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Додано: Суб 21 сер, 2021 21:36
Яша написав:Flamingo
окарта. Был 0
Ну раз так то все норм. Траты которые вы совершили после прошлой РД вам надо будет загасить до 23 сентября
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Flamingo
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Суб 21 сер, 2021 15:19
green
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