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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 12:45

Re: Идея Банк

  Stringer написав:Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий

В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:02

  Bosstone написав:
  Stringer написав:Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий

В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно.

Не такой. И зачисление не в тот же день и списания на следующий день никогда не видел. Тем не менее, пополнения всегда проводилась быстрее, чем списания за покупки через интернет. Правда, с тех пор, как в приложении перестали показывать дату и время проводки, за этим никак не следил. Могло и поменяться что-то, хотя у меня есть сомнения на этот счет. Лично я все эти полтора года так пополняю по этой же схеме и на проблемы не попадал.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:33

Я писал, что попадал. Да до этого зачисления проводились отлично. А вот в конце ноября прошлого года зачислялось аж три дня. Так что все может быть. Даже то что никогда не было раньше
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:53

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Так что все может быть.

Угуу. Хорошо тем, у кого есть старый ИБ, там проводка если есть, то видна сразу :wink:
А Идея, действительно экскрементирует со сторонними р2р 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:56

  Яша написав:У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?

P2P вполне мог и в выходной день сработать.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:51

  ramzes4 написав:
  Яша написав:У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?

P2P вполне мог и в выходной день сработать.

Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:48

  Bosstone написав:
  Stringer написав:Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий

В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно.

Да. Действительно необычно. Но один раз за последние полтора года была ситуация, что мансиенд провели позже, чем день в день. Сомневаюсь, что даже в таком случае, списание пройдёт быстрее.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:52

  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:
  Яша написав:У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?

P2P вполне мог и в выходной день сработать.

Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано

Было как то раз, не помню в каком месяце, проводка субботой. Но я обычно все переводы делаю по будням, поэтому, единичный это случай или так постоянно, подсказать не могу
Stringer
 
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