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Идея Банк
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Додано: Вів 24 сер, 2021 12:45
Stringer написав:
Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий
В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно.
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Bosstone
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Додано: Вів 24 сер, 2021 14:02
Bosstone написав: Stringer написав:
Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий
В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно.
Не такой. И зачисление не в тот же день и списания на следующий день никогда не видел. Тем не менее, пополнения всегда проводилась быстрее, чем списания за покупки через интернет. Правда, с тех пор, как в приложении перестали показывать дату и время проводки, за этим никак не следил. Могло и поменяться что-то, хотя у меня есть сомнения на этот счет. Лично я все эти полтора года так пополняю по этой же схеме и на проблемы не попадал.
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ingtrans
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Додано: Вів 24 сер, 2021 14:33
Я писал, что попадал. Да до этого зачисления проводились отлично. А вот в конце ноября прошлого года зачислялось аж три дня. Так что все может быть. Даже то что никогда не было раньше
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Flamingo
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Додано: Сер 25 сер, 2021 09:56
Яша написав:
У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?
P2P вполне мог и в выходной день сработать.
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ramzes4
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:51
ramzes4 написав: Яша написав:
У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?
P2P вполне мог и в выходной день сработать.
Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано
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Flamingo
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:48
Bosstone написав: Stringer написав:
Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий
В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно.
Да. Действительно необычно. Но один раз за последние полтора года была ситуация, что мансиенд провели позже, чем день в день. Сомневаюсь, что даже в таком случае, списание пройдёт быстрее.
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Stringer
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Додано: Сер 25 сер, 2021 12:52
Flamingo написав: ramzes4 написав: Яша написав:
У меня РД в понедельник. Сэп работает? Или какие варианты?
P2P вполне мог и в выходной день сработать.
Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано
Было как то раз, не помню в каком месяце, проводка субботой. Но я обычно все переводы делаю по будням, поэтому, единичный это случай или так постоянно, подсказать не могу
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Stringer
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Сер 25 сер, 2021 12:59
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