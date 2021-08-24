Додано: Вів 24 сер, 2021 14:02

Bosstone написав: Stringer написав: Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий Идея проведёт по счету в тот же день, а покупка в худшем случае может списаться только на следующий

В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно. В идее действительно такой регламент зачисления чужих манисэндов? Просто для банка с учетом по проводкам на фоне таса выглядит необычно.

Не такой. И зачисление не в тот же день и списания на следующий день никогда не видел. Тем не менее, пополнения всегда проводилась быстрее, чем списания за покупки через интернет. Правда, с тех пор, как в приложении перестали показывать дату и время проводки, за этим никак не следил. Могло и поменяться что-то, хотя у меня есть сомнения на этот счет. Лично я все эти полтора года так пополняю по этой же схеме и на проблемы не попадал.