Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 12:36
Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:35
Обанк сделал рефералку.. будут наливать за новеньких.. кому надо 50 + 50 грн и ссылку, у меня есть в профиле, работает через viber
карта дает 5% за онлайн покупки
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:24
Подтверждаю, аналогично. Только пулял скунсом и моней, для проверки
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Kalgan, kreuz, malinin007, novichok, ramaz, ricardo, vitaliy1111, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|