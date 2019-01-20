RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1982198319841985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:36

  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:P2P вполне мог и в выходной день сработать.

Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано

Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:35

Обанк сделал рефералку.. будут наливать за новеньких.. кому надо 50 + 50 грн и ссылку, у меня есть в профиле, работает через viber

карта дает 5% за онлайн покупки
omb
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 08.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:24

  ramzes4 написав:
  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:P2P вполне мог и в выходной день сработать.

Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано

Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.

Подтверждаю, аналогично. Только пулял скунсом и моней, для проверки
Stringer
 
Повідомлень: 11556
З нами з: 23.01.13
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:09

Re: Идея Банк

Нагадайте будь-ласка MCC-виключення по КБО. Не зміг найти на сайті.
Кочевник
 
Повідомлень: 2012
З нами з: 16.02.17
Подякував: 345 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:12

  Кочевник написав:Нагадайте будь-ласка MCC-виключення по КБО. Не зміг найти на сайті.

Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_8.pdf
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1982198319841985
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, slktym007, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4952, 4953, 4954
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49530 6624297
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 11:43
Ой+
Банк Восток 1 ... 65, 66, 67
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
662 482803
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 11:36
vollena71
Юнекс Банк 1 ... 286, 287, 288
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2873 195288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 11:05
lel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1121)
01.09.2021 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.