ramzes4 написав:P2P вполне мог и в выходной день сработать.
Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано
Практика - критерий истины! Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08. Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
ramzes4 написав:P2P вполне мог и в выходной день сработать.
Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано
Практика - критерий истины! Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08. Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
Подтверждаю, аналогично. Только пулял скунсом и моней, для проверки