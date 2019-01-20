RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1982198319841985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 265
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
40
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 12:36

  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:P2P вполне мог и в выходной день сработать.

Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано

Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:35

Обанк сделал рефералку.. будут наливать за новеньких.. кому надо 50 + 50 грн и ссылку, у меня есть в профиле, работает через viber

карта дает 5% за онлайн покупки
omb
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 08.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:24

  ramzes4 написав:
  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:P2P вполне мог и в выходной день сработать.

Не уверен. Для того чтобы это случилось надо чтобы банк проводил суммы по картсяету по выхам. Не уверен что это у идеи реализовано

Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.

Подтверждаю, аналогично. Только пулял скунсом и моней, для проверки
Stringer
 
Повідомлень: 11556
З нами з: 23.01.13
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:09

Re: Идея Банк

Нагадайте будь-ласка MCC-виключення по КБО. Не зміг найти на сайті.
Кочевник
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 16.02.17
Подякував: 345 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:12

  Кочевник написав:Нагадайте будь-ласка MCC-виключення по КБО. Не зміг найти на сайті.

Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_8.pdf
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:03

Небольшое уточнение: через приложение "Новой почты" за доставку крупногабаритного груза можно платить кредиткой, пройдет же с нормальным МСС-кодом?
Большое спасибо заранее.
Искатель
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 22.02.16
Подякував: 743 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:02

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Небольшое уточнение: через приложение "Новой почты" за доставку крупногабаритного груза можно платить кредиткой, пройдет же с нормальным МСС-кодом?
Большое спасибо заранее.

Я платил, конкретно за доставку (не оплата за товар или перевод денег). Проходит как 8999
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 26.11.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:07

Re: Идея Банк

о.банк вера кешбек налил.
а идя по CBO уже наливала? Или я пролетел..
Savage Mind
 
Повідомлень: 60
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:13

Re: Идея Банк

Прошёл год с получения О-карты, лимит так и не налили. Планирую закрыть О-карту и открыть КБ-онлайн. Подскажите, как правильно открыть КБО, на что обратить внимание,что там со страховками? В каком порядке это лучше сделать, сначала закрыть О и открыть КБО или наоборот?
Amid
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1982198319841985
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 65, 66, 67
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
668 495219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 09:34
joik
Альфа-Банк 1 ... 9735, 9736, 9737
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
97367 12411479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 09:25
stryzhko
Юнекс Банк 1 ... 286, 287, 288
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2874 204435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 06:35
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (669)
02.09.2021 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.