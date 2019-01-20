Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 12:36
Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный P2P (отправлял из ПУМБа) в старом интернет-банкинге показан с проводкой по счету выходным днём 29.08.
Сумма долга обнулилась, по всем признакам полный порядок.
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:35
Обанк сделал рефералку.. будут наливать за новеньких.. кому надо 50 + 50 грн и ссылку, у меня есть в профиле, работает через viber
карта дает 5% за онлайн покупки
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:24
Подтверждаю, аналогично. Только пулял скунсом и моней, для проверки
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:09
Re: Идея Банк
Нагадайте будь-ласка MCC-виключення по КБО. Не зміг найти на сайті.
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:12
Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:03
Небольшое уточнение: через приложение "Новой почты" за доставку крупногабаритного груза можно платить кредиткой, пройдет же с нормальным МСС-кодом?
Большое спасибо заранее.
Додано: Сер 01 вер, 2021 18:02
Re: Идея Банк
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:07
Re: Идея Банк
о.банк вера кешбек налил.
а идя по CBO уже наливала? Или я пролетел..
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:13
Re: Идея Банк
Прошёл год с получения О-карты, лимит так и не налили. Планирую закрыть О-карту и открыть КБ-онлайн. Подскажите, как правильно открыть КБО, на что обратить внимание,что там со страховками? В каком порядке это лучше сделать, сначала закрыть О и открыть КБО или наоборот?
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