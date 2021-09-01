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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:37
Amid написав:
Прошёл год с получения О-карты, лимит так и не налили
а активности какие-то по карте делали? А то я вот планирую идти по вашему пути))
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Ромасик
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